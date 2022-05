»Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Bemühungen in China wieder auf Auslandsreisen zu konzentrieren und unsere Unterkünfte und Veranstaltungen von Gastgebern in China ab dem 30. Juli 2022 auszusetzen«, teilte Nathan Blecharczyk, Mitbegründer von Airbnb, mit. Chinesische Kunden hätten allerdings weiterhin die Möglichkeit, Zimmer außerhalb Chinas zu buchen. Gründe für diese Entscheidung nannte Airbnb nicht.

Reisewillige können bald keine Zimmer über Airbnb mehr in China buchen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Airbnb hatte sein Geschäft in China vor sechs Jahren gestartet. Seitdem hatte die Firma dort etwa 25 Millionen Kunden. Nach Angaben des Unternehmens machten Buchungen in China in den letzten Jahren aber nur ein Prozent aller Buchungen weltweit aus. Die Plattform kämpft in China mit starker Konkurrenz. In den vergangenen Jahren erschwerten zudem die strengen Abschottungsmaßnahmen der chinesischen Regierung in der Coronapandemie das Geschäft.