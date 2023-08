Nach einer fast eineinhalbjährigen Handelsaussetzung hat sich China Evergrande mit einem Rekord-Kurssturz an der Börse zurückgemeldet. Die Aktien des weltweit am höchsten verschuldeten Immobilienentwicklers fielen am Montag in Hongkong um fast 87 Prozent und waren mit 0,22 Hongkong-Dollar so billig wie noch nie. Dadurch schrumpfte der Börsenwert um umgerechnet etwa 2,2 Milliarden auf 342 Millionen Euro. 2017 hatte die Marktkapitalisierung zeitweise bei fast 50 Milliarden Euro gelegen.