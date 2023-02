Der weltgrößte Treibhausgas-Emittent China steht offenbar davor, Dutzende neue Kohlekraftwerke zu bauen.

Laut einer Analyse der Thinktanks Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) and Global Energy Monitor (GEM) genehmigten die Behörden der Volksrepublik 2022 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 106 Gigawatt: viermal so viele wie im Jahr zuvor.