Rund 232 Millionen Menschen in über 30 chinesischen Städten sind derzeit von Coronabeschränkungen oder -maßnahmen betroffen, schrieb der Finanzdienstleister Nomura in einer Notiz. Ein Beispiel für die Auswirkungen der harten Maßnahmen zeigte sich am Wochenende: Angestellte von Foxconn aus der Stadt Zhengzhou flohen, um dem dortigen harten Corona-Lockdown zu entgehen. Auf Videos war etwa zu sehen, wie Menschen mit ihren Habseligkeiten über Zäune kletterten. In dem Ort steht eine Fabrik, in der normalerweise Hunderttausende Menschen arbeiten, um unter anderem iPhones für Apple herzustellen.