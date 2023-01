Biden behielt China-Zölle bei

Die WTO könnte im Streitfall zu den Metallzöllen nun die Berufung der USA überprüfen, dürfte dazu allerdings aus strukturellen Gründen nicht in der Lage sein. Die oberste Berufungsinstanz der WTO ist derzeit lahmgelegt – weil die Vereinigten Staaten selbst die Besetzung von Richterstellen blockiert hatten. »China hätte gehofft, dass die USA die nötige Selbstbeherrschung an den Tag legen würden, um nicht gegen jeden ungünstigen Bericht Berufung einzulegen«, sagte Li. So ende die WTO-Entscheidung in einem »Loch, das die USA selbst geschaffen haben«.