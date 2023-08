Die Behörden haben sich noch nicht dazu geäußert, ob das Unternehmen ein so großes Risiko darstellt, dass die Aufsichtsbehörden in die Umstrukturierung eingreifen oder Bauprojekte übernehmen könnten.

Der Immobiliensektor hat Chinas Wirtschaftsboom vorangetrieben, aber die Bauträger haben sich stark verschuldet. Die Baubranche muss unter dem Druck der regierenden Kommunistischen Partei ihre hohen Schulden abbauen, die als wirtschaftliche Bedrohung angesehen werden. Dies hat Hunderte von kleinen Bauträgern in den Ruin getrieben und das Wirtschaftswachstum Chinas gebremst.

Die Probleme von Country Garden erinnern an den Fall der Evergrande Group. Dieser Immobilienkonzern war ebenfalls in Schwierigkeiten geraten. Die Befürchtung eines möglichen Zahlungsausfalls von Evergrande im Jahr 2021 erschütterte die Weltmärkte, beruhigte sich jedoch, nachdem die chinesische Zentralbank erklärte, die Probleme des Unternehmens seien eingedämmt und Peking werde die Kreditmärkte am Laufen halten.