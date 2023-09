Chinas Staatsschulden werden der europäischen Ratingagentur Scope zufolge in wenigen Jahren die jährliche Wirtschaftsleistung übertreffen. Bis 2027 dürften sie die Marke von 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes übersteigen, heißt es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorliegenden Analyse. »Die sich verschlechternden mittelfristigen Konjunkturaussichten setzen die öffentlichen Finanzen Chinas noch stärker unter Druck, während sich die Reformdynamik verlangsamt hat«, erklärte Scope-Analyst Eiko Sievert. Die Ratingagentur hatte die Kreditwürdigkeit der nach den USA zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im Mai von A+ auf A gesenkt, sie verbleibt damit aber auf einem hohen Niveau in Nähe der Topbonität AAA.