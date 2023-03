Im vergangenen Jahr lag das Wachstum nach offiziellen Angaben bei 3 Prozent. Zum Auftakt des Volkskongresses in Peking will die chinesische Regierung am Wochenende ihr Wachstumsziel für dieses Jahr bekannt geben.

An den asiatischen Börsen kamen die Konjunkturdaten gut an. So legte der Hongkonger Aktienindex Hang Seng zwischenzeitlich um rund vier Prozent zu. Analysten warnen angesichts der wachsenden Spannungen zwischen den USA und China jedoch vor zu viel Optimismus.