IfW-Studie Chinesische und private Kredite für Afrika besonders teuer

Afrikanische Staaten zahlen einer Studie zufolge an chinesische Geldgeber deutlich höhere Zinsen als an andere öffentliche Finanzinstitute wie der Weltbank. Die Volksrepublik setze durchschnittlich 3,2 Prozent an Zinsen an, geht aus der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hervor. Bei den übrigen öffentlichen Gläubigern – von der Weltbank über den Internationalen Währungsfonds (IfW) bis hin zu einzelnen Staaten – liege der Schnitt bei nur 1,1 Prozent. Dabei seien Kredite aus Deutschland und Frankreich mit durchschnittlich 1,7 Prozent verhältnismäßig teuer. Am günstigsten sind demnach Darlehen aus Japan mit 0,5 Prozent.