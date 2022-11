Corona in China Veteranen sollen in iPhone-Fabrik aushelfen

Im Oktober wurden einige Fälle in der Fabrik festgestellt – zur gleichen Zeit kündigte die Stadt Zhengzhou eine Abriegelung in einigen Bezirken an. Die tatsächliche Zahl der Infektionen bei Foxconn wurde nicht bekannt gegeben. Der Ausbruch der Krankheit löste in der Fabrik Panik aus. Auf Videos, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, war zu sehen, wie zahlreiche Arbeiter über Zäune außerhalb des Werks sprangen, um zu fliehen, wie Reuters berichtet. Viele Foxconn-Mitarbeiter liefen angeblich kilometerweit eine Straße entlang, weil es keine öffentlichen Verkehrsmittel gab.

Die Produktion von Foxconn wurde seitdem unterbrochen. Die Forschungsgruppe TrendForce stellte fest, dass nur etwas mehr als zwei Drittel der Produktionslinien in der Fabrik in Betrieb waren. Die staatliche chinesische Zeitung Global Times schätzte den Bedarf auf 10.000 zusätzliche Arbeitskräfte in der Fabrik.