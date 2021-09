Mehr staatliche Kontrolle, mehr Konformität – mehr soziale Sicherheit? China entdeckt den Kommunismus wieder

Pekings Raubtierkapitalismus stößt an seine Grenzen – und die Partei steuert um: Staatschef Xi Jinping will die Macht der Konzerne brechen und wieder mehr Sozialismus wagen. Die Wirtschaftseliten sind in Aufruhr.