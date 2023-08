China hatte diese strengen Regeln eingeführt, um eine unkontrollierte Verstädterung zu verhindern. Viele Chinesinnen und Chinesen können aufgrund der Regeln aber nicht in der Stadt ihrer Wahl leben, etwa weil ihnen der Zugang zu Gesundheitseinrichtungen oder Schulen verwehrt ist.

Das Ministerium kündigte nun an, diese Regeln würden »weiter gelockert«. Menschen vom Lande, die in der Stadt arbeiten und leben könnten, sollten so zum Umzug mit ihren Familien »ermutigt« werden.

Millionenstädte begrenzen den Zuzug weiterhin

Manche kleineren Städte hatten die Hukou-Regeln bereits gelockert, um den Zuzug von Migranten zu erleichtern und so mehr Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, während die Metropolen an den Regeln festhielten. Für Städte mit mehr als fünf Millionen Einwohnern – darunter Peking, Shanghai oder Guangzhou – sind nun allenfalls moderate Lockerungen geplant. Die Metropolen wollen weiter auf ein Punktesystem setzen, bei dem Anmeldungen für Migranten nur in engen Grenzen möglich sind.