Wirtschaftsanalysten sehen darin, wie CNN berichtet , eine Verzweiflungstat der chinesischen Regierung, weil die Arbeitslosigkeit in den Städten auf ein besorgniserregendes Niveau gestiegen ist. Drei Jahre Null-Covid-Politik haben insbesondere kleine Unternehmen stark getroffen. Das harte Durchgreifen der Regierung hat in China Zehntausende Arbeitsplätze in der Bildungs- und Technologiebranche gekostet.