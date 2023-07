Nachdem das Land im Dezember seine strengen Coronabeschränkungen aufgehoben hatte, startete die chinesische Wirtschaft zunächst optimistisch in das neue Jahr. Seither jedoch hat sich die Erholung deutlich abgekühlt. Die exportgetriebene Volkswirtschaft leidet vor allem unter der schwachen globalen Nachfrage, einem kriselnden Immobilienmarkt sowie dem anhaltend niedrigen Binnenkonsum.

Neu justiertes deutsches Verhältnis zu China

Die Bundesregierung hatte sich am vorigen Donnerstag auf einen neuen Leitfaden für die Beziehungen zu China geeinigt – dabei geht es nicht zuletzt um wirtschaftliche Beziehungen. Man arbeite weiter mit China zusammen, fasste ihn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf Twitter zusammen, etwa in Wirtschafts- oder Klimaschutzfragen. Dabei spreche man allerdings auch kritische Themen wie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und fairen Wettbewerb an.