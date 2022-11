Spekulationen über eine Lockerung der rigiden Corona-Politik in China beflügeln die Aktienmärkte. In Hongkong legte der Leitindex Hang Seng diesen Dienstag um mehr als fünf Prozent zu, der Hang-Seng-Tech-Index stieg um fast acht Prozent. Die Börse in Shanghai gewann 2,6 Prozent.