Die schwache globale Nachfrage hat Chinas Exporte unerwartet stark einbrechen lassen. Die Ausfuhren sackten im Mai in US-Dollar gerechnet um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ab, berichtet die Zollverwaltung in Peking. Der Rückgang war besonders stark im Vergleich zum Vormonat, als noch ein Plus von 8,5 Prozent verzeichnet worden war. Das überraschend deutliche Nachlassen des Außenhandels weckt neue Befürchtungen, die konjunkturelle Erholung der zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt könnte verpuffen.