Doch trotz des rasanten Wachstums ist Indien noch lange kein so bedeutender Absatzmarkt wie China: Zwar fielen die deutschen Ausfuhren in die Volksrepublik in den ersten sechs Monaten um rund 8,5 Prozent schwächer aus, doch lagen sie mit mehr als 49 Milliarden Euro immer noch weit über dem Niveau des Indiengeschäfts. Allein im Juni verkauften die deutschen Exporteure mehr nach China als im gesamten ersten Halbjahr nach Indien.