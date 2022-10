Die Daten waren mit Spannung erwartet worden, weil die Führung in Peking die Veröffentlichung in der vergangenen Woche überraschend verschoben hatte. Die Behörden lieferten keine Begründung für den Schritt. Beobachter gingen jedoch davon aus, dass die Entscheidung mit dem gleichzeitig laufenden Parteikongress in Peking zusammenhing, der am Samstag endete. Nach Abschluss des Parteitags beteuerte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, die chinesische Wirtschaft sei »widerstandsfähig«: »China kann sich nicht isoliert von der Welt entwickeln.«