Chinas Außenhandel ist zu Jahresbeginn erheblich zurückgegangen. Wie die Zollverwaltung in Peking am Dienstag mitteilte, schrumpften die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in US-Dollar gerechnet um 6,8 Prozent. Die Importe traf es noch stärker mit einem Minus von 10,2 Prozent.