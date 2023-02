Der chinesische Milliardär und Chef einer Investmentbank, Bao Fan, ist verschwunden. Sein Unternehmen China Renaissance Holding berichtete in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse, ihn nicht mehr kontaktieren zu können. Die Nachricht ließ den Kurs der Aktie bis Freitagnachmittag um fast 30 Prozent einbrechen. Seine Familie sei unterrichtet worden, dass der 53-Jährige an Ermittlungen mitwirke, berichtete die Finanzagentur Bloomberg. Bao Fan ist Mehrheitseigner und Vorsitzender von China Renaissance Holding.