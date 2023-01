Chip-Riese Intel hat die sinkende Nachfrage nach Personal-Computern deutlich zu spüren bekommen. Auch das Geschäft mit Rechenzentren blieb hinter den Erwartungen zurück. In den beiden wichtigsten Standbeinen des Konzerns fiel der Umsatz im vergangenen Quartal um mehr als 30 Prozent, der operative Gewinn brach um mehr als 80 Prozent ein. Intel-Chef Pat Gelsinger verwies auf die schwache Konjunktur und stellte für das laufende Vierteljahr keine Besserung in Aussicht. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel am Donnerstag um fast zehn Prozent.