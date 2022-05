Der Chipmangel in der Industrie erfasst nun auch die Fahrradhersteller: nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbands kommt es zu Verzögerungen der Produktion von Elektrorädern.

Die Lieferketten in der Fahrradindustrie sind schon seit Beginn der Coronapandemie gestört. »Vor Beginn des Ukrainekriegs ruckelte es, aber es ruckelte sich relativ gut zusammen«, sagte Stork dazu. Dennoch mussten Käufer teils monatelang auf ihr Zweirad warten, auch die Preise zogen bei vielen Modellen drastisch an.

Zudem werden sehr viele Fahrradteile aus Ost- und Südostasien nach Europa geliefert: nicht nur von asiatischen Herstellern, sondern auch von deutschen Unternehmen, die dort Werke haben. Insbesondere die jüngsten Restriktionen in der Volksrepublik China führen laut Stork zu Lieferkettenproblemen.

»In Ländern mit strikten Coronabeschränkungen wie China, Malaysia, Singapur oder Vietnam standen in den vergangenen zwei Jahren viele Werke zeitweise still, sodass Komponenten und Teile fehlten«, sagte der Verbandsgeschäftsführer. »Die derzeitigen Lockdowns in China führen wieder zu Lieferverzögerungen. Deswegen müssen Produktionspläne kurzfristig geändert werden.«