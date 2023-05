Oninewerbung massiv eingebrochen

Der Insolvenzantrag am Montag erfolgt in einer schwierigen Zeit für die US-Medien. Gannett, NPR, die »Washington Post« und andere hatten in den letzten Monaten Entlassungen angekündigt. Im April gab BuzzFeed Inc. bekannt, dass sein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnetes digitales Medienunternehmen BuzzFeed News im Rahmen einer Kostensenkungsmaßnahme seiner Muttergesellschaft geschlossen werde.