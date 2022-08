Bundesfinanzminister Christian will die hohe Inflation für die Bürger abfedern. Geplant ist dafür ein sogenanntes Inflationsausgleichsgesetz, das nach SPIEGEL-Informationen ein höheres Kindergeld und eine Steuersenkung vorsieht. So soll der Grundfreibetrag erhöht werden, also das Einkommen, bis zu dem keine Steuer gezahlt werden muss.