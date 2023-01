Ersetzt wird dem Schreiben zufolge der Leiter des Steuerreferats, Rolf Möhlenbrock. Sein Nachfolger ist Nils Weith; er wechselt ebenso aus dem Wirtschaftsministerium in Lindners Ressort wie Oliver Lamprecht, der fortan die Zentralabteilung leitet. In den einstweiligen Ruhestand geht dafür Martina Stahl-Hoepner. Ihren Hut nehmen muss auch die Leiterin der Abteilung für Zoll, Umsatzsteuer und Verbrauchersteuern, Tanja Mildenberger. Ihren Posten übernimmt Armin Rolfink, bislang Vizepräsident der Generalzolldirektion in Bonn.