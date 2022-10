Für das kommende Jahr sagt die Bundesregierung in ihrer Herbstprojektion eine Rezession voraus, in der die Wirtschaft um 0,4 Prozent schrumpfen werde. Das ist eine deutliche Korrektur im Vergleich zur Schätzung vom Frühjahr. Die zulässige Neuverschuldung richtet sich nach der jeweiligen Konjunkturlage, in der Rezession darf Lindner mehr Schulden aufnehmen, im Aufschwung weniger. Um den Kreditrahmen zu ermitteln, errechnet das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) in einem komplizierten Verfahren die sogenannte Konjunkturkomponente. Diese stieg im Vergleich zum Frühjahr um 18,2 Milliarden Euro, wie aus Unterlagen des BMWK hervorgeht. Zusammen mit den im Etatentwurf für 2023 schon vorgesehenen 17,2 Milliarden Euro ergibt sich die neue Höchstgrenze. Die Ausweitung der Neuverschuldung soll verhindern, dass der Finanzminister in der Krise sparen muss, weil etwa die Steuereinnahmen wegen schwächeren Wachstums einbrechen.