Ende Februar hatte Lindner selbst nach einem Treffen der G20-Finanzminister Chinas Haltung zum Krieg Russlands gegen die Ukraine öffentlich und klar kritisiert. »Das ist zu bedauern«, dass die Volksrepublik ein gemeinsames Abschlussdokument verhindert habe, sagte er in Bezug auf das G20-Treffen. Die allermeisten Länder hätten den russischen Angriff auf die Ukraine scharf kritisiert, nicht aber China.

Nicht zuletzt dürfte sich der Finanzminister an seine Asienreise im Sommer 2019 erinnern, als in Hongkong seit Wochen Massenproteste gegen die zunehmend autoritärere Machtausübung Festlandchinas dort liefen. Damals noch kein Mitglied der Bundesregierung, war der FDP-Chef zuerst nach Hongkong gereist und hatte sich dort auch mit mehreren Vertretern der Opposition getroffen. Bei seinem anschließenden Besuch in Peking machte man Lindner sehr deutlich, was man davon hielt: Termine wurden kurzfristig abgesagt, das einzige Gespräch verlief außerordentlich frostig, selbst ein Handschlag wurde Lindner verweigert.