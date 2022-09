Der Entwurf für den Bundeshaushalt 2023 wird vom Bundesrechnungshof scharf kritisiert. »Aus dem Haushaltsentwurf wird die wahre Lage der Bundesfinanzen nicht deutlich«, heißt es in einem Bericht, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt und an den Bundestags-Haushaltsausschuss ging. »Die Verlagerung von Ausgaben und Schulden in Sondervermögen sowie Buchungspraktiken verstellen das Bild.« Die »echte Nettokreditaufnahme« sei mit rund 78 Milliarden Euro vierfach höher als im Bundeshaushaltsplan ausgewiesen.