Finanzminister vs. Kritiker Lindner verteidigt Steuerpläne als »sozial ausgewogen«

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat seine Pläne für Steuerentlastungen vom nächsten Jahr an gegen Kritik verteidigt. »Das ist sozial ausgewogen«, sagte der FDP-Chef am Mittwochabend im »heute journal« des ZDF . »Die starken Schultern werden weiter auch eine große Last tragen. Aber sie werden eben nicht stärker belastet. Und vor allen Dingen sorgen wir dafür, dass nicht Menschen, die in Wahrheit keine breiten Schultern haben, durch die Inflation plötzlich mehr Steuern zahlen.« Es sei eine »reine Inflationsanpassung«.