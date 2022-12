»Bild TV«-Chef Claus Strunz und »Bild am Sonntag«-Chefin Alexandra Würzbach bleiben entgegen ersten Spekulationen Teil der Chefredaktion von Deutschlands größter Boulevard-Zeitung. Das hat »Bild«-Chef Johannes Boie nach SPIEGEL-Informationen am Mittwoch in einer internen Redaktionskonferenz verkündet.