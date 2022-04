Immer wieder stand der Schlachtriese in der Kritik – zuletzt wegen hoher Corona-Infektionszahlen innerhalb des Betriebs, aber auch die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie rückten in den Fokus. Daten der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe zeigten, dass noch 2019 etwa sieben von zehn Arbeitnehmern in der Fleischindustrie prekär beschäftigt waren – was auch auf die hohe Anzahl von Werkverträgen zurückzuführen war.