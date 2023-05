Seit 2018 hält die Deutsche Bahn als Staatskonzern 86 Prozent der Anteile an der GTH Mobility GmbH, zu der Clevershuttle gehört. 16 Investoren kaufte die Bahn damals deren Anteile ab. Darunter war auch der Automobilkonzern Daimler.

Ärger in der Startup-Szene

Gegründet wurde Clevershuttle 2014 in Berlin – als Taxi-Alternative. Fahrgäste mit demselben Ziel sollten zusammengeführt und in einem E-Taxi an ihr Ziel gebracht werden. Umweltfreundlicher und günstiger soll das Taxi sein, dafür etwas langsamer als ein herkömmliches Taxi.

Die Coronakrise brachte dieses Geschäftsmodell aber in Schwierigkeiten. Die Schulden der Deutschen Bahn als Mehrheitseigner stiegen, das »Bündnis für unsere Bahn«, das der Staatskonzern mit den Gewerkschaften abgeschlossen hatte, verhinderte aber Einsparungen im Unternehmen selbst. Also musste, so die Kritik aus der Startup-Szene, Clevershuttle dran glauben.