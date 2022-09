Containerterminal Tollerort Streit um chinesischen Investor für Hamburger Hafen

Spätestens mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, in dem Moskau die Abhängigkeit der Bundesrepublik von russischen Energielieferungen strategisch nutzt, fürchten viele Beobachter, dass Deutschland in anderen Bereichen zu stark von China abhängig werden könnte. Bereits in der Coronakrise hatte sich das bei der Versorgung mit medizinischen Masken gezeigt; bei Computerchips und in der Batterietechnik haben viele chinesische Firmen eine beherrschende Stellung in ihrem jeweiligen Markt. Das Land verfolgt weltweit eine strategische Investitionspolitik.