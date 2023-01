Der größte Teil der nun bekannt gewordenen Summe an Impfstoff-Bestellungen gehe auf die Amtszeit von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zurück, heißt es in den Berichten. Nach bisher geheim gehaltenen Unterlagen bestellte der Bund in der Amtszeit von Spahn 556 Millionen Corona-Impfdosen im Gesamtwert von 10,05 Milliarden Euro.