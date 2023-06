Es geht um ein Stück vom Milliarden-Kuchen

Der US-Pharmariese Pfizer hat im vergangenen Jahr mit dem in Partnerschaft mit dem Mainzer Unternehmen Biontech entwickelten Coronaimpfstoff Comirnaty 37,8 Milliarden Dollar verdient. Moderna nahm mit seinem Impfstoff Spikevax rund 18,4 Milliarden Dollar ein. Promosome führt in der Klageschrift an, sich zwischen 2013 und 2016 mit Moderna getroffen zu haben, um über eine Lizenzierung seiner Technologie zu sprechen. Ebenso habe der Präsident von Promosome diese 2015 einem leitenden Biontech-Wissenschaftler vorgeführt. Mit keinem der beiden Hersteller ist laut dem in San Diego und New York ansässigen Unternehmen ein Lizenzvertrag zustande gekommen.