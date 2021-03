Impfchaos in Deutschland Wenn die Postleitzahl darüber entscheidet, wie groß das Risiko ist

Von Gerechtigkeit keine Spur: In Berlin sind fast alle Alten geimpft, in Sachsen und NRW kaum die Hälfte – dafür aber Polizisten oder Physiotherapeuten. Was schiefläuft, zeigt eine Recherche in sechs Bundesländern.