Fußballkneipe in der Coronakrise „Fußball zum Mitnehmen - das ist schwierig“

In der Münchner Kneipe „Stadion an der Schleißheimer Straße“ drängen sich sonst jedes Wochenende die Fußballfans. Durch die Corona-Pandemie fällt für die Betreiber nun beides weg: Der Sport und die Bewirtung. Ein Anruf in der Tristesse.

Ein Interview von Robin Wille