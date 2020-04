Arbeitnehmer und Corona Heil will Arbeit der Betriebsräte im Homeoffice absichern

In der Coronakrise will Bundesarbeitsminister Heil Betriebsräten erlauben, Beschlüsse per Telefon zu fassen. Nach Kritik von Juristen an seiner Ministererklärung soll die Regelung nun gesetzlich verankert werden.