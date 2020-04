Coronakrise Ölpreis stürzt zeitweise um 40 Prozent ab

Der Preis war ohnehin extrem niedrig, doch nun verfällt er rapide: Rohöl der Sorte WTI kostete an diesem Montag zeitweise 40 Prozent weniger als noch am Freitag. Die Nordseesorte Brent verlor knapp acht Prozent an Wert.