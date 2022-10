Corona- und Energiekrise Staat macht im ersten Halbjahr 32,9 Milliarden Euro Minus

Stark stiegen die Einnahmen aus Steuern und Abgaben um 12,5 Prozent auf 744,2 Milliarden Euro – insbesondere jene auf den Umsatz, die dem Bund 68,2 Milliarden Euro (plus 30,4 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021) und den Ländern 70,1 Milliarden Euro (plus 23,2 Prozent) einbrachten. Diese Einnahmen basierten den amtlichen Statistikern zufolge insbesondere auf den Umsätzen bis einschließlich April, als die Wirtschaft nicht deutlich aktiver war als in den entsprechenden Pandemiemonaten des Vorjahres. Zudem ließe sich ein Teil der Steigerungen auch durch die außergewöhnlich hohe Inflation erklären.