Dieses Jahr Costa Corona?

Für viele Deutsche könnte der Sommerurlaub ausfallen. Was macht das mit uns? Und was wird dann aus Südeuropa? Unsere Reporter haben sich an Adria, Algarve und Costa Brava umgesehen. Hören Sie hier die SPIEGEL-Titelstory (40:41 Minuten)