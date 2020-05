Milliardenprogramm der EU Icon: Spiegel Plus Von der Leyens Marshallplan wird nicht funktionieren

Die Wirtschaftskolumne von Michael Sauga

Lässt sich Europas Wirtschaft über ein Konjunkturprogramm wieder in Gang bringen? Ja, aber nicht so, wie es sich die Verantwortlichen in Berlin und Brüssel vorstellen.