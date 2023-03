Restaurants, Bars und Kneipen beschäftigen trotz besser laufender Geschäfte immer noch deutlich weniger Personal als vor der Coronakrise. 2022 nahm die Zahl der Beschäftigten in der Gastronomie zwar um 12,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Sie lag damit aber immer noch um 11,8 Prozent niedriger als 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Pandemie. Viele Mitarbeiter sind wegen der Coronakrise aufgrund fehlender Perspektiven wegen wiederholter Schließungen in andere Branchen gewechselt.