Die Coronapandemie ist längst nicht überstanden, pro Tag infizieren sich laut Weltgesundheitsorganisation WHO derzeit weltweit mehr als eine Million Menschen mit Covid-19. Dennoch: »Das Impfstoff-Angebot übersteigt zurzeit die Nachfrage«, sagt Thomas Cueni, Generaldirektor des Pharmaverbands IFPMA in Genf. Seit Beginn der Produktion gegen Ende 2020 seien rund 13,7 Milliarden Impfdosen hergestellt und rund elf Milliarden verabreicht worden.

Insgesamt könnten in diesem Jahr knapp acht Milliarden Impfdosen hergestellt werden, sagte Cueni. Dennoch würden nicht alle Menschen, die es brauchten, geimpft. Das liege nicht – wie noch bis Spätsommer 2021 – am Impfdosenmangel, sondern daran, dass die Impfprogramme in manchen Ländern nicht in vollem Umfang angelaufen seien. Bei möglichen neuen Pandemien müsse das besser organisiert werden, so Cueni.