Covid-19-Ausbruch im Schlachthof 7000 Tönnies-Mitarbeiter müssen in Quarantäne

Unter dem Covid-19-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb in NRW leidet die gesamte Region. Die Produktion steht still, Schulen und Kitas sind geschlossen. Und rund 7000 Mitarbeiter müssen in Quarantäne.