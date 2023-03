Grund war eine Rettungsleine der Schweizerischen Nationalbank (SNB), nach der das Geldinstitut in der Nacht zum Donnerstag gegriffen hatte. Credit Suisse wolle bei der SNB Kredite über bis zu 50 Milliarden Franken aufnehmen, hieß es in einer Mitteilung. Dank der Maßnahmen sei die Bank gut aufgestellt, um ihre Kunden zu bedienen, erklärte Konzernchef Ulrich Körner in einer Mitteilung an die Belegschaft. »Ich möchte erneut mein Vertrauen in unsere Mitarbeiter und unsere Pläne bekräftigen.«