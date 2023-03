Was passiert dem Finanzsystem, wenn eine Schweizer Großbank kollabieren sollte? Die Frage trieb viele um an diesem Mittwoch, schließlich war der Kurs der Credit Suisse zeitweilig um gut 30 Prozent gefallen. Die Bank ist global vernetzt – entsprechend groß waren die Sorgen. Schließlich ist es erst wenige Tage her, dass drei Banken in den USA in die Grätsche gingen, die prominenteste davon die Silicon Valley Bank.