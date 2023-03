Gefährliche Ankündigung der Saudi National Bank

Der Nachrichtenagentur Reuters haben zwei Personen aus dem europäischen Aufsichtsumfeld die Anfragen der EZB bestätigt. Eine der Personen wies allerdings darauf hin, dass dies spezifische Probleme des Schweizer Bankhauses seien und nicht systemische.

Die Ankündigung des neuen Großaktionärs Saudi National Bank in einem Reuters-Interview, aus aufsichtsrechtlichen Gründen keine frischen Mittel in die Credit Suisse einschießen zu können, beschleunigte am Mittwoch den Kursverfall bei dem krisengeplagten Geldhaus. Die Titel rauschten zeitweise mehr als 30 Prozent in den Keller auf ein Allzeit-Tief von 1,55 Franken.