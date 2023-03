Das Schweizer Geldhaus kommt seit einigen Monaten aufgrund zahlreicher Probleme nicht aus den Schlagzeilen. Die knappe Bemerkung von Al Khudairy reichte aus, um Sorgen über den gesamten europäischen Bankensektor aufkommen zu lassen.

Die Turbulenzen um die Schweizer Großbank veränderten aber auch den Blick auf die bevorstehende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am kommenden Donnerstag. Vor den heftigen Börsenausschlägen des heutigen Tages hatte ein Insider noch gesagt, die Währungshüter der EZB tendierten wahrscheinlich dazu, an ihrem geplanten großen Zinsschritt festzuhalten. Inzwischen allerdings bezweifeln so manche Börsenhändler, dass sie dies so beschließen werden.