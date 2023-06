Der bekannte britische Hedgefonds-Chef Crispin Odey hat die von ihm gegründete Firma verlassen, nachdem mehrere Frauen ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten. Der Vorstand von Odey Asset Management hatte am Samstag mitgeteilt, Crispin Odey sei mit sofortiger Wirkung »nicht mehr finanziell oder persönlich an der Gesellschaft beteiligt«. Die Firma hat nun offenbar Nachfolger bei relevanten Fonds bestellt. Das gehe aus einem Brief hervor, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Eine Anfrage des SPIEGEL dazu beantwortete Odey Asset Management zunächst nicht.